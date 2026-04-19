(Video) Vošin jedini strelac u derbiju o svom evrogolu! Sukačev: Fenomenalan osećaj, šteta za rezultat

Fudbaleri Vojvodine izgubili su od Crvene zvezde u Beogradu 4:1 na početku plej-ofa Superlige Srbije.

Već od sredine prvog poluvremena bili su oslabljeni jer su igrali sa desetoricom nakon isključenja Siniše Tanjge. – Borili smo se, trudili smo se.... ali šteta. Možemo da gledamo sada da li je bio drugi žuti karton, da li nije, sudija je doneo takvu odluku. Po meni nije bio. Uvek je borba do poslednjeg zvižduka i tako uvek treba da bude. Ovaj poraz ne menja nikako naše planove, idemo dalje, nastavljamo, sledeća utakmica je u sredu, moramo da se spremimo – rekao je