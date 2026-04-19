Zajedno smo napravili magiju na Beogradskom maratonu! Darko Habuš zadovoljan: Trkači su uspeli da osvoje ne tako lako osvojivi Beograd

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš bio je zadovoljan ostvarenim rezultatima na 39. Beogradskom maratonu, koji je u nedelju održan u glavnom gradu Srbije.

Rekord u muškoj maratonskoj trci i rekordi u polumaratonu u obe konkurencije razlog su za veliko zadovoljstvo Habuša. Prvi put je najmasovnija sportska manifestacija u Srbiji trajala dva dana, a takmičari su prvi put imali priliku da trče novom trasom deonice od 10, 21 i 42 km. – Rekordi u polumaratonu i maratonu pokazuju da smo uspešno napravili novu konfiguraciju staze, da smo dobili ono što smo želeli. Trkači su uspeli da osvoje ne tako lako osvojivi Beograd.