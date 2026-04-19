Tragedija tokom transporta: Novorođenče preminulo na putu ka Kragujevcu

Prema informacijama Radio-televizija Srbije, novorođenče staro svega dva dana izgubilo je život tokom hitnog transporta iz Čačak ka Kragujevac.

Beba je, usled teškog zdravstvenog stanja, najpre zbrinuta u čačanskoj bolnici, gde su lekari više puta pokušavali reanimaciju. Tokom transporta ka Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu, medicinski tim je nastavio borbu za njen život, ali je novorođenče, uprkos svim naporima, stiglo bez znakova života na odeljenje neonatologije. Lekari u Kragujevcu pokušali su dodatnu reanimaciju, ali bez uspeha. Naložena je obdukcija koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok