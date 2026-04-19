IRNA: Iran odbio drugu rundu pregovora sa SAD, pre toga se međusobno optuživali za kršenje primirja; Vens ipak na pregovorima sa Iranom

Dok zvanični Teheran i Vašington potvrđuju napredak u pregovorima, situacija u Ormuskom prolazu dostiže tačku usijanja: Iran uslovljava otvaranje ove strateške tačke prekidom američke blokade, dok predsednik Tramp poručuje da neće popustiti pred ucenama sve do potpunog ispunjenja dogovora, i to u trenutku dok se nižu izveštaji o napadima na tankere i vojnom presretanju brodova.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi Predsednik iranskog parlamenta izjavio je da je postignut napredak u pregovorima sa SAD, ali da su dve zemlje i dalje „daleko” od mirovnog sporazuma. Predsednik Donald Tramp navodi da se vode „veoma dobri razgovori” sa Iranom, ali poručuje da neće dozvoliti Teheranu da „ucenjuje” SAD situacijom u Ormuskom prolazu – donosimo hronologiju američko-iranskih pregovora. Iran poručuje da će Ormuski prolaz ostati zatvoren sve dok SAD ne podignu