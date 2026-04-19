RHMZ: Stiže promena vremena – kiša, kratkorajni pljuskovi I pad temperature

Sutra ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U utorak promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom. Od srede promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima uz postepeni porast temperature od četvrtka, a retka pojava kiše ili kratkotrajnog