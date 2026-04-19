"Čoveče, delio sam parket sa sinom u plej-ofu" Lebron otvorio dušu: To je najluđa stvar koja mi se desila u karijeri! Moja mama je to gledala! (video)

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su prethodne noći Hjuston 107:98 i tako poveli sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Zapadne konferencije.

Iako na ovom meču nisu mogli da računaju na svoja dva najbolja strelca, Luku Dončića i Ostina Rivsa, oslabljeni Lejkersi uspeli su da naprave podvig pred svojim navijačima. Jedan od najzaslužnijih za to bio je veteran Lebron Džejms, koji je meč završio sa 19 poena i 13 asistencija. Šansu na ovom meču dobio je mladi Broni Džejms, pa su otac i sin po prvi put zajedno zaigrali i u plej-ofu NBA lige. Bio je presrećan zbog toga popularni "Kralj". "Čoveče, delio sam