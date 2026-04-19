Investicija od 22 miliona dinara: Opštinska biblioteka Varvarin dobija novu fasadu

Sredstvima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu u toku ove godine biće rekonstruisana fasada zgrade Opštinske biblioteke Varvarin.

Opština Varvarin se prijavila i na konkurs Ministarstva kulture i informisanja za uređenje mini ateljea i multimedijalne konferencijske sale. -Opština Varvarin je aplicirala spremnim projektima na konkurs “Gradovi u fokusu” koji sprovodi Ministarstvo kulture i informisanja i predali smo projektnu dokumentaciju za opremanje multimedijalne konferencijske sale, kao i za uređenje mini ateljea – galerije u okviru Opštinske biblioteke Varvarin, a u cilju razvoja i