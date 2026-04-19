Jokićeva hit reakcija kada je čuo srpski jezik! Samo je podigao glavu, uperio prst ka novinaru i uzviknuo ovu reč

Denver je pobedio Minesotu u prvoj utakmici prve runde plej-ofa i tako iskoristio prednost domaćeg terena, a to će morati da uradi i u noći između ponedeljka i utorka, nakon čega će uslediti dva meča koju će ekipa iz Kolorada igrati kao gost.

Nikola Jokić je upisao novi tripl-dabl učinak, postigao je 25 poena, uz 13 skokova i 11 asistencija i, uz Džamala Mareja, vodio je Nagetse do pobede. Nakon utakmice je viđena i zanimljiva situacija na konferenciji za medije i to u trenutku kada je Somborac čuo srpski jezik. "Nikola, svih devet igrača večeras, koji su...", počeo je novinar, a onda je usledila reakcija centra. "Ćao", uperio je prstom u novinara i uzviknuo Jokić, a potom je saslušao pitanje i onda dao