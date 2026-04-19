Kakva tragedija Dijega Simeonea: Real Sosijedad šokirao Atletiko i posle penal-serije osvojio Kup Kralja

Fudbaleri Real Sosijedada osvojili su Kup kralja pošto su savladali Atletiko iz Madrida u Sevilji posle boljeg izvođenja penala.

Bio je ovo četvrti trofej u istoriji ovog kluba, dok je Atletiko ostao na deset trofeja, uz čak deset izgubljenih finala. Finale je odigrano u Sevilji na stadionu "La Kartuha". Za 90 minuta rezultat je bio 2:2, tako je bilo i posle 2x15 minuta produžetaka, da bi Baskijci slavili 4:3 posle izvođenja penala. Heroj je bio golman Unai Marero, koji je odbranio penale Serlotu i Hulijanu Alvarezu. Atletiko Madrid i Dijego Simeone tako su ostali na jednom peharu u Kupu