Ministarka Đedović Handanović do iza ponoći na sastanku s predsednikom i izvršnim direktorom MOL grupe: postoje crvene linije koje ne možemo da pređemo

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović imala je u subotu uveče sastanak sa Hernadijem Žoltom, predsednikom i izvršnim direktorom MOL grupe.

Sastanak je trajao do posle ponoći. "Upravo sam završila sastanak sa Hernadijem Žoltom, predsednikom i izvršnim direktorom MOL grupe. Dogovor o prodaji NIS-a i našim budućim odnosima u NIS-u nisu laki i postoje crvene linije koje ne možemo da pređemo", navela je ministarka Đedović Handanović na Instagramu i dodala: "Naš cilj je da Rafinerija u Pančevu nastavi da radi u punom kapacitetu ali i da MOL preuzme ili zameni obaveze na koje se NIS obavezao u prošlosti a