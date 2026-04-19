Nema Dončića - nema problema, jer tu je "kralj" Lejkersi srušili Hjuston na startu plej-ofa!

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Hjustona sa 107:98, u prvoj utakmici njihove serije prvog kola plej-ofa NBA lige.

Bez svoja dva najbolja strelca, Luke Dončića i Ostina Rivsa, Lejkerse je do pobede vodio Luk Kenard sa 27 poena. Lebron Džejms je upisao 19 poena i 13 asistencija, dok je Deandre Ejton dodao 19 poena i 11 skokova. I Hjuston nije bio kompletan na ovoj utakmici, pošto je Kevin Durent povredio koleno na treningu. U njegovom odsustvu najefikasniji je bio Alperen Šengun sa 19 poena, Amen Tompson je dodao 17, dok je Džabari Smit upisao 16 poena i 12 skokova. Pogledajte