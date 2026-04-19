Šok! Iran odbio da učestvuje u drugoj rundi pregovora sa Amerikom! Tramp zapretio potpunim uništenjem elektrana i mostova! Iran vratio dva tankera iz Ormuza
Kurir pre 4 minuta
Od najnovijeg Hronološki Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je da izveštaji o drugoj rundi pregovora sa SAD u Pakistanu nisu tačni.
Optužila je SAD za preterane zahteve, kontradiktorne izjave i česte promene stavova. IRNA je saopštila da je to, zajedno sa američkom blokadom iranskih luka i pretećom retorikom, do sada ometalo napredak u pregovorima. „U takvim okolnostima, nema izgleda za uspešne pregovore“, navodi se u objavi na Telegramu, bez imenovanja konkretnog zvaničnika ili institucije. Ovo dolazi nakon poruka dva iranska medija povezana sa Revolucionarnom gardom, koja su takođe dovela u