Velika pobeda Srbije: Naša reprezentacija na korak do višeg ranga!

Srbija je pobedila selekciju Slovenije rezultatom 34:14 na stadionu Vizelj park u Borči.

Na poluvremenu je bilo 17:7 za domaćina. Meč nije počeo idealno za Srbiju, pošto su gosti iz Slovenije prvi došli do prednosti. Ipak, Orlovi su brzo uhvatili ritam, konsolidovali igru i do odlaska na odmor napravili preokret. U tim trenucima posebno se istakao Antoan Jovović sa dva postignuta eseja. Slovenački tim je u prvom poluvremenu imao više uspeha u skramovima, ali je kvalitet srpske ekipe postepeno dolazio do izražaja. Velike probleme odbrani gostiju zadavao