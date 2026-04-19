"Čestitao sam Radevu izborni uspeh": Vučić razgovarao sa pobednikom izbora u Bugarskoj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa Rumenom Radevom. "Čestitao sam Rumenu Radevu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj.

"Uveren sam da će ovi rezultati biti prilika za jačanje stabilnosti i napretka, kao i za unapređenje saradnje između Srbije i Bugarske u duhu dobrosusedskih odnosa i zajedničkih interesa", poručio je Vučić u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram. "Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerskih odnosa i regionalne stabilnosti", dodao je predsednik.