Jokića opet pitali za "staru boljku": "Nikada ne razmišljam o tome, samo pustim da se desi"

Košarkaši Denver Nagetsa poveli su sa 1:0 protiv Minesota Timbervulvsa u prvoj rundi plej-ofa, a srpski as Nikola Jokić je zabeležio novi tripl-dabl.

Meč je završio sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija, uz više od 50 odsto šuta iz igre (11/19). Na to je dodao jednu ukradenu i pet izgubljenih lopti. Ponovo je Jokić preuzeo odgovornost, pa je sredinom druge četvrtine imao više izgubljenih lopta nego poena, za šta je upitan na konferenciji za medije. Da li je to njegova krivica ili protivnikova zasluga? "Ima i jednog i drugog. Džamal i ja često imamo loptu u rukama i nekad će da je iščačkaju. Nekad da te gurnu,