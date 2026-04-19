(Uživo) Tramp pojačava pritisak na Teheran: SAD zaplenile brod u Omanskom zalivu, neuspeli pregovori Amerike i Irana

Predsednik Donald Tramp je protekle nedelje slao optimistične poruke o mogućem dogovoru sa Iranom, ali je danas ponovo pooštrio retoriku i zapretio napadima na iranske elektrane i mostove.

Administracija SAD nastavlja pritisak na Iran kroz sankcije i pomorsku blokadu, u pokušaju da izdejstvuje dogovor. Nove pretnje dodatno povećavaju tenzije u trenutku kada su i pregovori i primirje krhki, dok još nije potvrđeno da li će Iran učestvovati u razgovorima, javlja BBC. Bela kuća ovu rundu pregovora vidi kao moguću poslednju diplomatsku šansu pre šireg sukoba u regionu. Predsednik Donald Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da je