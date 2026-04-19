(Uživo) Ubijen francuski mirovnjak u Libanu: SAD zaplenile brod u Omanskom zalivu, neuspeli pregovori Amerike i Irana

Iranski ambasador u Pakistanu Reza Amiri Mogadam poručio je da se ne može istovremeno insistirati na blokadi i govoriti o diplomatiji.

U objavi na društvenim mrežama naveo je da se ne može "nastaviti sa kršenjem međunarodnog prava, pojačavati blokada, pretnjama novim ratnim zločinima i nerealnim zahtevima, uz retoriku i tvrdnje da se vodi diplomatija", javlja BBC. On je dodao da, sve dok pomorska blokada traje, "ostaju i duboke linije razdora". Donald Tramp je saopštio da su američke snage preuzele "punu kontrolu" nad teretnim brodom "Touska", koji je, prema njegovim rečima, pokušao da probije