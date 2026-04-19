Osmi izbori u Bugarskoj za pet godina, favorit bivši predsednik Rumen Radev

Bugari danas izlaze na birališta na osme parlamentarne izbore u poslednjih pet godina, a glavni favorit, proruski bivši predsednik Rumen Radev, obećao je da će okončati spiralu slabih, kratkotrajnih vlada i suzbiti rasprostranjenu korupciju.

Radev, evroskeptični bivši vojni pilot koji se protivi vojnoj podršci Ukrajini u ratu protiv Rusije, podneo je ostavku na mesto predsednika u januaru kako bi učestvovao na izborima, koji su raspisani nakon što su masovni protesti u decembru srušili prethodnu vladu. Dobro osmišljena kampanja na društvenim mrežama, velika finansijska sredstva i obećanje stabilnosti povećali su mu podršku u zemlji od oko 6,5 miliona stanovnika, gde su birači umorni od čestih vanrednih