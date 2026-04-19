Počeo 39. maraton: Izmenjene 104 saobraćajne linije, normalizacija saobraćaja tek popodne

Tačno u osam časova počeo je 39. Beogradski maraton, a start i cilj za razliku od prethodnih godina biće na Trgu republike. Maraton trči oko 2.000 takmičara. Ove godine po prvi put Beogradski maraton je podeljen u dva dana, pa su tako u subotu na programu bili polumaraton i trka na 10 kilometara. Trasa maratona je Makedonska, Svetogorska, Takovska, 27. marta, Kraljice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Nemanjina, Savski trg, Karađorđeva, Zemunski put,