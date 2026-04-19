Kac: Vojska Izraela može da upotrebi "punu snagu" u Libanu ako dođe do pretnje

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je izraelskoj vojsci naloženo da upotrebi "punu snagu" u Libanu, čak i tokom tekućeg primirja, ukoliko se izraelske trupe suoče sa bilo kakvom pretnjom.

Premijer Benjamin Netanjahu i ja naložili smo izraelskim odbrambenim snagama da deluju punom snagom, kako na kopnu tako i iz vazduha, uključujući i tokom primirja, kako bi zaštitili naše vojnike u Libanu od bilo kakve pretnje", rekao je Kac tokom posete okupiranoj Zapadnoj obali, preneo je Tajms of Izrael. Izrael Kac je naveo da je izraelskoj vojsci takođe naređeno da ukloni kuće u libanskim selima na prvoj liniji fronta blizu granice sa Izraelom koje su, kako