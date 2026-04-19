Pregovori u Islambadu: Džej Di Vens ipak neće predvodi američki tim, Tramp saopštio razlog

Američki potpredsednik Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na novim pregovorima sa Iranom u Pakistanu, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp. "To je samo zbog bezbednosti.

Džej Di je sjajan", rekao je Tramp za ABC njuz, navodeći razlog zašto Vens ne putuje u Islamabad, prenosi Tajms of Izrael. Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da će njegovi predstavnici u ponedeljak uveče stići u Islamabad, na još jednu rundu pregovora sa Iranom. Novinarka Njujork posta Kejtlin Durnbos objavila je na mreži X da joj je Američki predsednik Donald Tramp potvrdio da će u delegaciji biti i izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner. Ranije danas