Evo kada se igra drugi meč Denvera i Minesote: Termin se neće svideti Srbima

Ekipa Denvera uspešno je otvorila četvrtfinalnu seriju Zapada pobedom nad Minesotom (116:105), a u centru pažnje ponovo su bili Nikola Jokić sa tripl-dabl učinkom i Džamal Marej kao najefikasniji pojedinac meča.

Nagetsi su tako odbranili domaći teren, ali pravi test za navijače u Srbiji tek sledi. Druga utakmica serije igra se takođe u "Bol Areni", gde će Denver imati priliku da udvostruči prednost pre selidbe serije u Mineapolis. Ipak, termin odigravanja ovog susreta neće obradovati domaće ljubitelje košarke koji planiraju da prate srpskog asa u direktnom prenosu. Naime, Denver i Minesota sastaće se u noći između ponedeljka i utorka, tačnije u utorak od 4.30 ujutru po