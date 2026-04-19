Karlik Džons o poenima kojima je srušio Zvezdu: "Živim za takve trenutke"

Karlik Džons, bek Partizana, bio je jedan od najzaslužnijih za trijumf crno-belih nad Crvenom zvezdom, 81:74, a nakon meča nije krio zadovoljstvo.

"Osećam se sjajno, uvek je dobro dobiti derbi, lepo je imati prava da se hvališ. Srećan sam što smo pobedili, drugi put zaredom", poručio je Karlik. "Dobar je osećaj kad god pobedimo Zvezdu, verujem da bi i oni rekli isto. Velika pobeda, igrali smo dobro u prvom poluvremenu, u drugom su pokazali borbenost, ali mislim da smo generalno bili dobri, naterali smo ih da trče. I čuvali smo tu prednost, dobra pobeda za nas", dodao je rođeni Amerikanac koji nosi dres