Real Sosijedad bolji od Atletika za trofej Kupa Kralja

Fudbaleri Real Sosijedada osvojili su titulu u Kupu kralja, pošto su u finalu u Sevilji nakon jedanaesteraca pobedili Atletiko Madrid sa 4:3. U regularnih 90 minuta i nakon produžetaka rezultat je bio nerešen - 2:2.

Baskijski tim je poveo u prvom minutu golom Andera Barenečee, da bi u 18. minutu pogodak za madridsku ekipu postigao Ademola Lukman. Real Sosijedad je u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena vratio prednost na svoju stranu, pošto je sa jedanaesterca siguran bio Mikel Ojarsabal. Atletiko je u 83. minutu stigao do novog izjednačenja, a u strelce se upisao Hulijan Alvares. Meč je otišao u produžetke, a promene rezultata nije bilo, pa se pristupilo izvođenju penala.
