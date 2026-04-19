Iran zaustavio dva tankera u Ormuskom moreuzu

Tankeri pod stranim zastavama primorani da promene kurs, dok Teheran pooštrava kontrolu jednog od ključnih svetskih plovnih puteva

Iranske oružane snage sprečile su danas dva tankera da prođu kroz Ormuski moreuz, nakon što su izdale upozorenja, javila je iranska novinska agencija Tasnim. Agencija navodi da su tankeri, koji su plovili pod zastavom Bocvane i Angole bili primorani da promene kurs. Ističe se da su ti tankeri promenili kurs nakon, kako je navedeno, „neovlašćenog tranzita" kroz Ormuski moreuz, preneo je Rojters. Iran je ranije saopštio da će Ormuz ostati zatvoren sve dok se ne