Los Anđelos Lejkersi nadigrali Hjuston, Njujork bolji od Atlante

U odsustvu Luke Dončića, Luk Kenard ubacio je rekord karijere od 27 poena

Košarkaši LA Lejkersa savladali su Hjuston rezultatom 107:98 i poveli 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Zapadne konferencije plej-ofa NBA lige. U odsustvu Luke Dončića, Luk Kenard ubacio je rekord karijere od 27 poena, a Lebron Džejms i Diandre Ejton po 19. Kod gostiju nije igrao Kevin Durent, a Alperen Šengun postigao je 19 poena. Istovremeno, Njujork je savladao Atlantu 113:102 i poveo u četvrtfinalu Istoka, prenosi Tanjug.