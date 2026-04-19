Real Sosijedad osvojio Kup kralja

Pobeđen Atletiko Madrid nakon penala

Fudbaleri Real Sosijedada osvojili su španski Kup kralja, pošto su večeras u Sevilji posle penala pobedili Atletiko Madrid rezultatom 4:3, a tokom 120 minuta bilo je 2:2. Real Sosijedad je poveo u prvom minutu, kada je gol postigao Ander Berenečea, a zatim je Ademola Lukman pogodio za izjednačenje. Mikel Ojarzabal je iz penala u 45+1. minutu vratio vođstvo Real Sosijedadu. Atletiko je do penala došao pogotkom Hulijana Alvareza u 83. minutu. Aleksander Serlot i