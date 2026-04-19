Rus pobednik maratona, Teodora Simović iz Srbije najbrža u ženskoj konkurenciji

Održana trka na 10 km u okviru Beogradskog maratona

Trka na 10 kilometara u okviru dvodnevnog Beogradskog Powerade maratona održana je danas, a u njoj je učestvovalo više od 5.000 takmičara. Na novoj trasi najbrži u muškoj konkurenciji bio je Rus Jurij Kotov sa vremenom 30,52 minuta minuta. Srebrna medalja pripala je njegovom sunarodniku Vjačaslevu Sokolovu sa 31,29 minuta, dok je bronza završila oko vrata Sergeja Kostića iz Srbije (32,39). Teodora Simović iz Srbije bila je najbrža u ženskoj konkurenciji sa 35,44