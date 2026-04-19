Tripl-dabl Jokića za pobedu Denvera na startu plej-ofa

Savladana Minesota rezultatom 116:105

Košarkaši Denvera savladali su večeras Minesotu rezultatom 116:105 i poveli 1:0 u četvrtfinalu finalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige. Denver je do trijumfa predvodio Nikola Jokić, koji je zabeležio novi tripl-dabl sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija, za 40 minuta na parketu. Drugi meč u seriji igra se u noći između ponedeljka i utorka, takođe u Denveru. Pobednik u polufinalu konferencije ide na boljeg iz duela San Antonio - Portland.