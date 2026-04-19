Završen sastanak u Beloj kući o Iranu – epilog nepoznat

Tramp je nakon završetka sastanka napustio Belu kuću i otišao na teren za golf

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa sa njegovim najvišim savetnicima povodom novog iranskog zatvaranja Ormuskog moreuza je okončan, a za sada nije poznato šta je epilog sastanka, prenosi Gardijan. Na sastanku su, pored ostalih, prisustvovali potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens, ministar odbrane Pit Hegset i američki državni sekretar Marko Rubio. Nije poznato šta je epilog sastanka, niti šta su mogući naredni koraci SAD. Kako prenosi