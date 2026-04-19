Jemenski Huti prete da će zatvoriti moreuz Bab el Mandeb ako Tramp nastavi da „ometa mir“ (mapa)

Husein el Ezi, zamenik ministra spoljnih poslova jemenske vlade Huta, upozorio je administraciju američkog predsednika Donalda Trampa. Upozorio je da ako Vašington ne promeni svoj stav o jemenskom mirovnom procesu, pokret Ansar Alah (Huti) može preduzeti mere za blokiranje strateški važnog moreuza Bab el Mandeb.

„Ako Tramp nastavi da ometa mir, zatvorićemo moreuz Bab el Mandeb“, rekao je el Ezi, komentarišući trenutnu dinamiku pregovora i međunarodne napore za rešavanje sukoba u Jemenu. Bab el Mandeb: Zašto je ovaj moreuz od globalnog značaja Bab el Mandeb, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom, ključna je arterija globalne trgovine. Sledeća roba svakodnevno prolazi kroz ovu usku pomorsku zonu: Značajan deo evropskih energetskih zaliha iz Persijskog zaliva.