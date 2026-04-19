Stiže promena vremena: Ove delove Srbije prvo će zahvatiti pljuskovi sa grmljavinom, a preti i opasnost od mraza

Republički hidrometeorološki zavod najavio je jutros da će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 21 do 24 °C. Uveče na severu i zapadu postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći ka ponedeljku ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak.

Vreme narednih dana Kako javlja RHMZ, početkom sledeće sedmice u Srbiji će biti promenljivo i nestabilno uz manji pad temperature. „U ponedeljak naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne će se proširiti i na ostale predele naše zemlje.“ U utorak promenljivo oblačno i malo svežije, na severu uglavnom suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa