Na današnji dan: Turci predali ključeve Beograda, umrli Darvin i Bajron, održan prvi Mis sveta

Pregled najznačajnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 19. april.

1587 - Engleski gusar, a kasnije i admiral, ser Fransis Drejk, ušao je u luku Kadiz i potopio špansku flotu. 1588 - Umro je Paolo Veroneze, jedan od najznačajnijih slikara Venecijanske škole u 16. veku. 1689 - U Rimu je umrla švedska kraljica Kristina Augusta. Kraljica je postala 1632. u osmoj godini, a abdicirala je 1654. zbog tajnog prelaska u rimokatoličku veru koja je u Švedskoj bila zabranjena. 1713 - Rimsko-nemački car Karl VI izdao je statut porodice