Sud dopustio Trampu da nastavi da gradi balsku dvoranu u sklopu Bele kuće

Američki apelacioni sud odlučio je da dozvoli nastavak izgradnje podzemnih i nadzemnih delova balske dvorane predsednika Donalda Trampa u sklopu Bele kuće.

Apelacioni sud Distrikta Kolumbija dao je administrativno odobrenje nakon što se Trampova administracija u četvrtak žalila na odluku sudije Ričarda Leona o obustavi nadzemnog dela izgradnje, preneo je BBC. Očekuje se da će gradnja dvorane biti nastavljena do narednog ročišta koje je zakazano za 5. jun. Presude su donete nakon što je apelacioni sud naložio sudiji da ponovo razmotri implikacije obustavljanja radova po nacionalnu bezbednost nakon što je on privremeno