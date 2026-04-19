Američka delegacija putuje u Islamabad, Teheran odbio učešće u drugoj rundi pregovora sa SAD
Iranska mornarica saopštila je da Ormuski moreuz ostaje zatvoren za plovidbu sve dok SAD ne ukinu blokadu iranskih luka. Američka delegacija putuje u Islamabad, Teheran je odbio učešće u drugoj rundi pregovora sa SAD. Jedan od iranskih pregovarača i predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf smatra da su dve strane daleko od konačnog sporazuma. Libanski vrh razgovarao je o pripremama za prve direktne pregovore sa Izraelom posle više decenija, saopšteno je iz kabineta libanskog predsednika.
19:15 Mediji: Teheran odbio da učestvuje u drugoj rundi pregovora sa SAD Iran je odbio da učestvuje u drugoj rundi pregovora sa SAD, javlja agencija Irna. (Irna) 19:08 Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju SAD na pregovorima sa Iranom Američki potpredsednik Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na novim pregovorima sa Iranom u Pakistanu, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp. "To je samo zbog bezbednosti. Džej Di je