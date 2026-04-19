Američka delegacija putuje u Islamabad, Teheran odbio učešće u drugoj rundi pregovora sa SAD

RTS pre 30 minuta
Iranska mornarica saopštila je da Ormuski moreuz ostaje zatvoren za plovidbu sve dok SAD ne ukinu blokadu iranskih luka. Američka delegacija putuje u Islamabad, Teheran je odbio učešće u drugoj rundi pregovora sa SAD. Jedan od iranskih pregovarača i predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf smatra da su dve strane daleko od konačnog sporazuma. Libanski vrh razgovarao je o pripremama za prve direktne pregovore sa Izraelom posle više decenija, saopšteno je iz kabineta libanskog predsednika.

19:15 Mediji: Teheran odbio da učestvuje u drugoj rundi pregovora sa SAD Iran je odbio da učestvuje u drugoj rundi pregovora sa SAD, javlja agencija Irna. (Irna) 19:08 Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju SAD na pregovorima sa Iranom Američki potpredsednik Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na novim pregovorima sa Iranom u Pakistanu, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp. "To je samo zbog bezbednosti. Džej Di je
