Beograd spreman za maraton - trka počinje u 8 časova, učesnici iz 79 zemalja

Od 8 časova startuje maratonska trka u okviru 39. Beogradskoj maratona. Staza je duga 42 kilometra, a tokom vikenda se očekuje učešće oko 14.500 takmičara iz 79 država. Ujedno trkom kroz ulice prestonice Srbije započinju i "Dani porodice".

U subotu je održan polumaraton, a pobednici Kenijci Frensis Abong Kumva i Valentina Džebet bili su najbrži, uz nove rekorde polumaratonske trke. Centralni događaj, maratonska trka na 42,195 kilometara, počinje u 8 časova. Očekuje se učešće oko 14.500 takmičara iz 79 država. Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš izjavio da je prezadovoljan kako je protekla polumaratonska trka u kojoj su pali rekordi u obe konkurencije i istakao da je to fantastičan početak i