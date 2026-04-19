Fis iznenadio Rubljova u Barseloni za četvrtu titulu u karijeri

Fis iznenadio Rubljova u Barseloni za četvrtu titulu u karijeri

Francuski teniser Artur Fis osvojio je turnir u Barseloni, pošto je u finalu pobedio Rusa Andreja Rubljova sa 2:1, po setovima 6:2 i 7:6 (7:2).

Fis je za jedan sat i 41 minut uspeo da napravi iznenađenje i osvoji četvrti turnir u karijeri. Ovo je bio četvrti međusobni duel ruskog i francuskog tenisera, a drugi trijumf Fisa. Francuski teniser je trijumfom u Barseloni stigao do prvog trofeja u godini, napravivši lep uvod za najnaporniji deo sezone. Rubljov je prethodno u polufinalu eliminisao srpskog tenisera Hamada Međedovića. ATP turnir u Barseloni se igrao za nagradni fond od 2.950.310 evra.
Povezane vesti »

Fis pobedio Rubljova i osvojio ATP turnir

Fis pobedio Rubljova i osvojio ATP turnir

Politika pre 15 minuta
Fis osvojio titulu na turniru u Barseloni

Fis osvojio titulu na turniru u Barseloni

Radio sto plus pre 1 sat
Fis uz Ivaniševića do pehara: Francuz porazio Rusa i osvojio Barselonu

Fis uz Ivaniševića do pehara: Francuz porazio Rusa i osvojio Barselonu

Večernje novosti pre 1 sat
Fis osvetio Međedovića - prva titula za Ivaniševića

Fis osvetio Međedovića - prva titula za Ivaniševića

B92 pre 1 sat
Titula za Jelenu

Titula za Jelenu

Sputnik pre 2 sata
Šelton osvojio titulu na turniru u Minhenu

Šelton osvojio titulu na turniru u Minhenu

Radio sto plus pre 3 sata
Ribakina osvojila titulu u Štutgartu

Ribakina osvojila titulu u Štutgartu

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BarselonaATPATP turnir

Sport, najnovije vesti »

Poznat prvi tim koji je ispao iz Superlige Srbije

Poznat prvi tim koji je ispao iz Superlige Srbije

Danas pre 1 sat
Mančester siti slavio u derbiju i sada je sve otvoreno u borbi za titulu

Mančester siti slavio u derbiju i sada je sve otvoreno u borbi za titulu

Danas pre 30 minuta
Lebron Džejms oduševljen posle meča sa Hjustonom: „Najluđa stvar koja mi se ikada desila u karijeri“

Lebron Džejms oduševljen posle meča sa Hjustonom: „Najluđa stvar koja mi se ikada desila u karijeri“

Danas pre 1 sat
Partizan odbio kratak Zvezdin nalet u drugoj deonici

Partizan odbio kratak Zvezdin nalet u drugoj deonici

RTS pre 0 minuta
Radnički i imenjak iz Niša podelili bodove u Kragujevcu

Radnički i imenjak iz Niša podelili bodove u Kragujevcu

RTK pre 4 minuta