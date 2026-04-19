Fis iznenadio Rubljova u Barseloni za četvrtu titulu u karijeri

Francuski teniser Artur Fis osvojio je turnir u Barseloni, pošto je u finalu pobedio Rusa Andreja Rubljova sa 2:1, po setovima 6:2 i 7:6 (7:2).

Fis je za jedan sat i 41 minut uspeo da napravi iznenađenje i osvoji četvrti turnir u karijeri. Ovo je bio četvrti međusobni duel ruskog i francuskog tenisera, a drugi trijumf Fisa. Francuski teniser je trijumfom u Barseloni stigao do prvog trofeja u godini, napravivši lep uvod za najnaporniji deo sezone. Rubljov je prethodno u polufinalu eliminisao srpskog tenisera Hamada Međedovića. ATP turnir u Barseloni se igrao za nagradni fond od 2.950.310 evra.