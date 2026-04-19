Policija upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

RTS pre 8 sati
Policija upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da su uočene lažne SMS poruke u kojima se, zloupotrebom naziva državnih organa, građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena.

Iz Uprave podsećaju da se zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši isključivo preko portala e-Uprava, putem usluge elektronskog sandučeta (e-Sanduče). "Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala e-Uprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a", poručili su u saopštenju. Navodi se da su i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

MUP upozorava na lažne SMS poruke o kaznama i popustima za plaćanje

MUP upozorava na lažne SMS poruke o kaznama i popustima za plaćanje

Stav.life pre 7 sati
MUP upozorava na lažne SMS poruke o saobraćajnim kaznama

MUP upozorava na lažne SMS poruke o saobraćajnim kaznama

Južne vesti pre 8 sati
MUP upozorava na lažne SMS poruke za plaćanje saobraćajnih prekršaja

MUP upozorava na lažne SMS poruke za plaćanje saobraćajnih prekršaja

Glas Zaječara pre 8 sati
Nova SMS prevara u Srbiji, saobraćajna policija upozorava: "Ne otvarajte ove poruke"

Nova SMS prevara u Srbiji, saobraćajna policija upozorava: "Ne otvarajte ove poruke"

NIN pre 8 sati
MUP upozorava na lažne SMS poruke za plaćanje saobraćajnih prekršaja

MUP upozorava na lažne SMS poruke za plaćanje saobraćajnih prekršaja

N1 Info pre 9 sati
MUP upozorio na lažne SMS poruke o saobraćajnim kaznama

MUP upozorio na lažne SMS poruke o saobraćajnim kaznama

Beta pre 9 sati
Uprava saobraćajne policije upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

Uprava saobraćajne policije upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

RTV pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPSMS

Društvo, najnovije vesti »

Novi Sad: Pripadnici policije ispred biračkog mesta gde lekari čekaju rezultate izbora

Novi Sad: Pripadnici policije ispred biračkog mesta gde lekari čekaju rezultate izbora

Danas pre 19 minuta
Sigurno je sigurno (Dve kazne i dve zabrane, sve neobične 1)

Sigurno je sigurno (Dve kazne i dve zabrane, sve neobične 1)

Danas pre 2 sata
Lažna prijava o postavljenim bombama u dva velika trgovinska centra u Skoplju

Lažna prijava o postavljenim bombama u dva velika trgovinska centra u Skoplju

Danas pre 1 sat
Kako protiče glasanje za Skupštinu Lekarske komore Srbije?

Kako protiče glasanje za Skupštinu Lekarske komore Srbije?

Danas pre 2 sata
Ako se budite u tri ujutro, možda nesvesno pravite ovu grešku

Ako se budite u tri ujutro, možda nesvesno pravite ovu grešku

Danas pre 3 sata