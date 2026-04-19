Policija upozorava na lažne SMS poruke o navodnim kaznama

Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da su uočene lažne SMS poruke u kojima se, zloupotrebom naziva državnih organa, građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena.

Iz Uprave podsećaju da se zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši isključivo preko portala e-Uprava, putem usluge elektronskog sandučeta (e-Sanduče). "Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala e-Uprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a", poručili su u saopštenju. Navodi se da su i