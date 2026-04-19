Sibiga: Vreme je da se ukine Orbanova blokada; Lavrov: Ne sumnjam da je "Družba" oštećena

Rat u Ukrajini – 1.516. dan. U terorističkom napadu u Kijevu, kada je muškarac s automatskom puškom otvorio vatru na ljude na ulici, poginulo je šestoro ljudi, a 15 je ranjeno.

Služba bezbednosti Ukrajine kvalifikovala je pucnjavu na civile i uzimanje talaca u Golosejevskom okrugu Kijeva u jednom supermarketu kao teroristički čin. Ubijeno je šest osoba, a 15 ih je ranjeno. Napadač je ubijen, a četiri taoca iz supermarketa su spasena. Ukrajinski dronovi pogodili su dva industrijska grada na obali Volge, kao i luku na Baltičkom moru blizu Sankt Peterburga koja izvozi naftne derivate. Služba bezbednosti Ukrajine tvrdi da su odbrambene snage