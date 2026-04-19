Ubedljiva pobeda Rumena Radeva, "Progresivnoj Bugarskoj" pripalo više od polovine mandata u parlamentu

Pet političkih grupacija ulazi u 52. saziv Narodne skupštine Bugarske nakon današnjih parlamentarnih izbora održanih u toj zemlji. Stranka "Progresivna Bugarska", bivšeg predsednika Rumena Radeva, ubedljivo je pobedila, pokazuju preliminarni rezultati. Osvojili su više od 120 od 240 poslaničkih mesta.

19. 04. 2026. 23:50 Bugarski CIK: Progresivna Bugarska vodi sa oko 43 odsto glasova Centralna izborna komisija Bugarske (CIK) objavila je prve preliminarne rezultate današnjih parlamentarnih izbora, prema kojima, na osnovu 7,08 odsto obrađenih zapisnika biračkih odbora, vodi "Progresivna Bugarska" bivšeg bugarskog predsednika Rumena Radeva sa oko 43,46 odsto glasova. Prema poslednjim podacima, koalicija "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska" osvojila je oko