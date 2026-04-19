Dan sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH - patrijarh Porfirije služio parastos stradalima u Donjoj Gradini

DONJA GRADINA - U Spomen-području Donja Gradina, gde se danas obeležava 81. godina od proboja poslednje grupe logoraša, završen je parastos stradalima, koji je služio patrijarh srpski Porfirije.

Nakon liturgije poglavar srpske crkve je rekao da je to mesto najvećeg srpskog stradanja. "Zato se molitveno poklanjamo svetim jasenovačkim mučenicima, našim sunarodnicima, deci Svetoga Save koji su kroz tamu užasnog ustaškog zna ušli u svetlost vaskrsenja. Njihovo stradanje je prevazišlo vreme i prostor i postalo svedočanstvo vere koja se ne gasi. Sećamo se ne samo svojih već i žrtava iz jevrejskog i romskog naroda. Sećamo se i svih nedužno stradalih bilo kada i