U Bugarskoj danas parlamentarni izbori, pravo glasa ima više od 6,5 miliona glasača

SOFIJA - U Bugarskoj su jutros u 7 časova po lokalnom vremenu otvorena birališta za sedme vanredne parlamentarne izbore u zemlji od 2021. godine, preneli su danas bugarski mediji.

Prema preliminarnim podacima, više od 6,5 miliona građana ima pravo glasa, iako ce konačan broj biti potvrđen nakon dana izbora. Biračka mesta će biti zatvorena u 20 časova, a glasanje će biti produženo do 21 časova na mestima na kojima bude velikih redova, navodi bugarska novinska agencija BTA. Glasanje se odvija na 11.995 mesta širom Bugarske, uključujući mobilne kutije za glasanje za osobe sa invaliditetom, kao i na 493 mesta u 55 stranih zemalja. Ukupno 4.786