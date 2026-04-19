UKRAJINSKA KRIZA: Kijev pozvao SAD da ponovo uvedu sankcije na rusku naftu

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.516. dan. Ako Rusija vidi da su destabilizacija i raspirivanje rata korisni, novi problemi u svetu neće dugo čekati, poručila je ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina i pozvala da Vašington ponovo uvede sankcije kojima se ograničava trgovina ruskom naftom. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski laže kada govori o navodnoj šteti na naftovodu "Družba".

- U ukrajinskom napadu na grad Taganrog ranjene tri osobe i oštećeni brojni objekti U ukrajinskom napadu na ruski lučki grad Taganrog u Rostovskoj oblasti na obali Azovskog mora ranjene su tri osobe, a oštećeni su komercijalni objekti i obrazovna institucija, saopštila je danas gradonačelnica tog grada Svetlana Kambulova. "Sinoć se Taganrog ponovo našao na meti ukrajinskih vazdušnih napada. Ranjene su tri osobe, a komercijalni objekti, Mašinski fakultet u Taganrogu