Vremeplov: Turci predali ključeve Beograda knezu Mihailu Obrenoviću

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1867. godine Turci su predali ključeve Beograda i drugih gradova srpskom knezu Mihailu Obrenoviću, što je bio završni čin u dugom procesu političkog oslobađanja tadašnje Kneževine Srbije od turske vlasti. U prisustvu srpskih i turskih izaslanika pročitan je carski ferman na srpskom i turskom jeziku, na bedem je podignuta srpska zastava i ispaljena salva iz 21 topa, a poslednji turski zapovednik Riza paša predao je ključeve knezu Mihailu, koji je potom trijumfalno ujahao u

Danas je nedelja, 19. april, 109. dan 2026. Do kraja godine ima 256 dana. 1689 - Umrla je švedska kraljica Kristina Avgusta, koja je 1644. okončala rat s Danskom i 1648. Tridesetogodišnji rat, učinivši Švedsku velikom silom, a Baltik "švedskim morem". Kraljica je postala 1632, u osmoj godini života, a krunisana je 12 godina docnije. Na dvoru je okupljala učene ljude i bila je mecena nekolicini naučnika i umetnika, među kojima se nalazio i Rene Dekart. Prinuđena je
Otvori na rtv.rs

Na današnji dan, 19. april

B92 pre 4 sati
Ključne reči

Novi SadDanskaŠvedskaTurska

Društvo, najnovije vesti »

RTV pre 4 sati
Radar pre 4 sati
Danas pre 4 sati
Radar pre 4 sati
Danas pre 4 sati