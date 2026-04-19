Vučić sa Alijevim o jačanju bilateralne saradnje, posebno energetike i investicija

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim o geopolitičkim prilikama i daljem jačanju ukupne bilateralne saradnje, sa posebnim akcentom na energetiku, investicije i nove zajedničke projekte od strateškog značaja za obe zemlje.

On je na svom Instagram nalogu naveo da je u srdačnom i prijateljskom telefonskom razgovoru razmenio mišljenja sa Alijevim i o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i da su ponovili da je neophodno vratiti mir i stabilnost, kao ključne preduslove za sigurnost i razvoj regiona. Kako je rekao posebno su razgovarali o unapređenju ekonomske saradnje i daljem razvoju zajedničkih projekata, uz jasan interes da se postojeći potencijali dodatno iskoriste u korist građana