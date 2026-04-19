Danas sunčano i toplo, ali stiže zahlađenje sa kišom

U nedelju hladnije jutro, a tokom dana pretežno sunčano i nekoliko stepeni toplije nego u subotu.

Očekuje se slab lokalni razvoj oblaka. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C u Požegi do 9°C u Beogradu, a maksimalna od 21°C na severu Vojvodine do 24°C u Prijepolju. Uveče suvo. U ponedeljak ujutru naoblačenje sa kišom zahvata sever i zapad Srbije i tokom dana se širi na ostale krajeve. Doći će do pada temperature, najpre na severu. Vetar umeren do pojačan severozapadni u Vojvodini. Na jugu Srbije u