Trump kaže da pregovarači putuju u Pakistan i poziva Teheran da prihvati 'dogovor'

Američki predsjednik Donald Trump kaže da njegovi predstavnici putuju u Islamabad, Pakistan, na novu rundu razgovora sa Iranom dok Hormuški moreuz ostaje zatvoren.

Razgovor bi trebao biti održan 20. aprila, a Teheran još nije potvrdio učešće. Trump je na Truth Social platformi rekao da Sjedinjene Države "nude vrlo pošten i razuman dogovor, i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako to ne učine, Sjedinjene Države će uništiti svaku pojedinačnu elektranu i svaki pojedinačni most u Iranu." Najnovije Trumpove izjave dolaze samo nekoliko dana prije isteka dvosedmičnog primirja s američkim i izraelskim snagama 22. aprila. Ranije su