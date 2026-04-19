Iranski zvaničnik: „Ormuski moreuz biće zatvoren dok SAD ne ukinu pomorsku blokadu“

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf izjavio je danas da će Ormuski moreuz ostati zatvoren sve dok SAD ne ukinu pomorsku blokadu Irana. „Nemoguće je da drugi prolaze kroz Ormuski moreuz dok mi to ne možemo“, rekao je Galibaf za iransku televiziju.

Galibaf, glavni iranski pregovarač sa SAD, naveo je da je moreuz sada pod kontrolom Irana. „Ako SAD ne ukinu blokadu, saobraćaj kroz Ormuski moreuz će svakako biti ograničen“, rekao je on. Dodao je da je primirje bilo na ivici kolapsa kada su SAD pokušale da uklone mine iz tog područja. Iranska strana je, kako je naveo, taj potez SAD smatrala kršenjem primirja. „Situacija je eskalirala do tačke sukoba, ali se neprijatelj povukao“, rekao je Galibaf. Iranske vlasti