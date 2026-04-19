Vremenska prognoza za ponedeljak, 20. april: Oblačno i kišovito, temperatura do 20 stepeni

U Srbiji će sutra ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima biti oblačno i mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura biće od pet stepeni do 11, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i svežije povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni. U utorak će biti oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u