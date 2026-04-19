Bilo je vatre: Zvezda stigla -19, ali Partizan je opet pobedio!

Treći put u četiri večita derbija ove sezone, pobednik je – Partizan, ovoga puta u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige.

Imali su crno-beli i +19, posle toga je Zvezda došla do šuta za vođstvo u poslednjem periodu, ali je na kraju Partizan slavio sa – 81:74. Zvezda je i pre ovog meča znala da će biti treća na tabeli, a Partizan će biti drugi ukoliko Dubai pobedi Bosnu u Sarajevu. U slučaju pobede Bosne, crno-beli će biti prvi pred plej-of. Derbi je igran u specifičnoj atmosferi jer nije bio naročito takmičarski važan, ali je ipak bio intenzivniji od onog prvog u ABA ligi, pogotovo u